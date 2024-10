Patram realiza operação de fiscalização em Canela

Fiscalização ambiental em Canela identifica operação de segregação de resíduos sem licença.

Nesta terça-feira, 8 de outubro de 2024, o 2° Pelotão Ambiental de Canela (PATRAM) conduziu uma operação de fiscalização em um pavilhão destinado à segregação de resíduos sólidos. Durante a inspeção, os policiais militares constataram que o empreendimento operava sem a Licença de Operação exigida para esse tipo de atividade.

A ação foi realizada em parceria com fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que acompanharam as verificações. Diante da irregularidade, foram tomadas as medidas legais cabíveis para a situação.