São Francisco de Paula tem nova Juíza Titular

Dra. Vivian Feliciano assume como juíza titular da Comarca de São Francisco de Paula

Tomou posse nesta segunda-feira (07) a nova juíza titular da Comarca de São Francisco de Paula, Dra. Vivian Feliciano. Autoridades, advogados e representantes de entidades prestigiaram o evento ocorrido no Fórum da cidade.

No discurso de posse, a magistrada destacou que a sua entrada na magistradura aconteceu em 2014 e de lá para cá ela trabalha pela humanização da justiça gaúcha. “A expectativa é boa. Já tive contato com os servidores, os advogados, com a comunidade em geral. Estão todos muito acolhedores e abertos às iniciativas e aos trabalhos que devem ser realizados. Então, sem dúvida alguma, a expectativa é positiva. Há muito trabalho, mas com organização, metas e paciência de todos, nós vamos conseguir um resultado positivo”, afirmou a nova juíza de São Francisco de Paula, comprometendo-se ao fortalecimento do sistema de justiça.

A Comarca estava sem Juiz Titular, desde 30.06 2023. Dr. Fernando Gustavo Meireles Baima substituiu no período de 01.07.2023 até 15.10.2023. E em 16.1 .2023 até 06.10.2024, o Dr. Vancarlo André Anacleto.