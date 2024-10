Space Adventure celebra 450 mil visitantes com entrada grátis para crianças em outubro

O Space Adventure, em Canela, comemora a marca de 450 mil visitantes desde sua inauguração e celebra o Mês das Crianças com uma promoção imperdível. De 1º a 31 de outubro de 2024, crianças de até 15 anos não pagam entrada ao adquirir o Combo Space Adventure + Planetário, desde que acompanhadas por um adulto pagante que compre o Combo Adulto. A cortesia está disponível tanto para compras no site oficial quanto na bilheteria, mediante a apresentação de um documento oficial com foto ou certidão de nascimento. Os ingressos têm validade de 12 meses, e a promoção não é cumulativa.

Além da entrada gratuita para as crianças, o Space Adventure preparou uma surpresa especial para o Dia das Crianças, em 12 de outubro: todos os pequenos visitantes ganharão uma carteirinha exclusiva de “Astronauta Junior”. A edição deste ano é limitada a 1.000 unidades, distribuídas até durarem os estoques. Segundo o CEO do Space Adventure, Rodrigo Prado: “Queremos transformar essa carteirinha em um verdadeiro item de colecionador. Em 2023, lançamos uma edição que foi um sucesso absoluto, e nosso objetivo é continuar despertando o interesse pelo universo da ciência, pela cultura e pela história da humanidade. Quem sabe, no futuro, veremos muitos astronautas que começaram sua jornada aqui, no Space Adventure, inspirados pela grandiosidade da NASA e tudo o que ela representa.”

Com mais quatro mil metros quadrados de área, o Space Adventure proporciona uma imersão única no universo espacial, atraindo famílias de todo o Brasil. O espaço funciona diariamente das 10h às 18h, com última entrada permitida até as 17h e o Planetário realiza sessões a cada 20 minutos. O local fecha nas terças-feiras, lembrando que a partir de novembro volta ao horário normal, funcionando todos os dias.

O Space Adventure oferece nove espaços distintos, incluindo um cinema introdutório à viagem à Lua, exposição com mais de 270 itens originais da NASA, incluindo os programas espaciais Mercury, Gemini e Apollo, Sala de Comando de Houston, simulação de subida ao topo do foguete Saturno V, sala de cinema com cadeiras simulando voo à Lua, ambiente lunar, preview de futuras missões, área de jogos, Planetário e loja com itens oficiais da NASA.

SERVIÇO

Horário de funcionamento: diariamente das 10h às 18h, entrada permitida até as 17h. Fechado nas terças-feiras. Planetário com sessões a cada 20 minutos e o parque funciona de quartas a segundas-feiras.

Local: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960 – Vila Suíça, Canela/RS

Ingressos online à venda pelo site www.spaceadventure.com.br válidos por 12 meses e sem necessidade de reagendamento.