Teatro de bonecos é atração da Semana da Criança em escolas de Canela

Apresentação da peça “Carlão e os Guardiões da Natureza: Uma Aventura Ecológica” é uma promoção do Reserva da Serra.

A Semana da Criança para 600 alunos da rede pública de Canela tem sido cultural e educativa. Numa promoção da Associação de Proprietários do Loteamento Reserva da Serra, o teatro de bonecos “Carlão e os Guardiões da Natureza: Uma Aventura Ecológica” foi atração nas escolas Machado de Assis, Luiza Corrêa, Carmen Schlieper, Adolfo Seibt e Santa Terezinha.

De maneira lúdica e educativa, o Grupo Bonecos da Montanha apresentou um espetáculo com foco na importância da preservação do meio ambiente. O conhecido Boneco Carlão, uniu-se a amigos como a Cutia Toscana, mascote do Reserva da Serra, e embarcam em uma aventura divertida para salvar a natureza e ensinar conceitos de sustentabilidade e cuidado ambiental.

Segundo a diretora da Escola Estadual Luiza Corrêa, Márcia Vargas, foi uma experiência cultural muito enriquecedora para os estudantes. “Certamente ficará na memória deles”, comenta a educadora sobre a apresentação que aconteceu no dia 8 (terça-feira). Para a diretora da Escola da Escola Adolfo Seibt, Carlise Colombo, proporcionar aos alunos momentos culturais é permitir uma maior conexão com o mundo. “A cultura é uma forte ferramenta de inclusão social ao mesmo tempo que complementa a educação formal, oferecendo aprendizagem além dos livros e do espaço da sala de aula”, enfatiza Carlise.

“Um dos principais pilares de atuação da nossa Associação é o de ação social. Sempre apoiamos uma série de projetos sociais na cidade, mas este circuito teatral na Semana das Crianças é uma inovação. Queríamos ampliar a nossa entrega e nada melhor do que proporcionarmos uma experiência cultural, aproximando os pequenos de uma importante manifestação artística, que é o teatro de bonecos, e ainda com uma relevante mensagem educativa, com ênfase nos cuidados com a natureza”, explica a presidente da Associação de Proprietários do Loteamento Reserva da Serra, Rita Leidens.

