UCS Talk movimenta os campi na região apresentando cursos e profissões

Estudantes de Ensino Médio e comunidade também são convidados a conhecerem os professores e as estruturas acadêmicas da Universidade

Os campi da Universidade de Caxias do Sul se preparam para receber a comunidade em novas edições do UCS Talk Profissões. Estudantes de Ensino Médio, familiares e todos os interessados em protagonizar conquistas a partir do ingresso no Ensino Superior são convidados a participar de forma gratuita. Em apoio à escolha profissional, a iniciativa aproxima a Instituição de seus públicos apresentando profissões, cursos de graduação e oportunidades, além da estrutura da Universidade, como salas de aula, laboratórios e ambientes de inovação.

A programação impulsiona o diálogo com professores de vários cursos, que esclarecem dúvidas sobre os caminhos para a qualificação profissional e carreiras. As informações também contemplam as formas de ingresso no Ensino Superior. “Aprender é profundamente transformador da nossa condição humana, e acreditamos que uma educação de qualidade é um diferencial central de nossa Universidade Comunitária, que reúne tradição, excelência, ampla infraestrutura e profissionais altamente reconhecidos. Venham aos nossos campi conversar e conhecer o que estamos fazendo no ensino, na pesquisa e na inovação, com possibilidades de experiências internacionais e de protagonismo de nossos estudantes”, convida a pró-reitora de Graduação da UCS, professora Terciane Ângela Luchese.

Em Caxias do Sul, o evento nos dias 2 e 3 de outubro movimentou o Campus-Sede com diferentes atividades, e no campus de Guaporé a programação ocorreu ainda no mês de setembro. Confira a abaixo as datas e horários do UCS Talk Profissões nas demais unidades universitárias:

Bento Gonçalves

9 de outubro, das 8h às 11h e das 19h30min às 22h

Canela

22 de outubro, das 7h30min às 12h

Vacaria

29 de outubro, das 8h às 12h

Nova Prata

4 a 6 de novembro, das 8h30min às 11h, das 14h às 16h30min e das 19h30min às 21h30min

Farroupilha

5 de novembro, das 9h às 11h, das 14h às 16h e das 19h30min às 21h30min

São Sebastião do Caí

17 de novembro, das 8h às 12h e das 19h às 22h

Fotos: Bruno Zulian