Uma breve análise de alguns números desta eleição em Canela

Faltaram 10 votos para o PP coloca um vereador

Nosso colaborador, Cabelinho, foi muito feliz em sua primeira análise do pleito deste ano, publicada segunda, aqui no Portal da Folha.

Hoje, quero chamar a atenção para alguns números da eleição. Vamos começar pelo número de votos de cada partido/federação para a Câmara de Vereadores:

1 – MDB: 5.142 votos, destes 257 na legenda

2 – PSDB/CIDADANIA: 4.688, destes, 313 na legenda

3 – PDT: 3.720, destes, 69 na legenda

4 – PSD: 2.040, destes, 262 na legenda

5 – PP: 2.032, destes, 69 na legenda

6 – REP: 1.566, destes, 23 na legenda

7 – UNIÃO: 1.390, destes, 11 na legenda

8 – PL: 1.001, deste, 67 na legenda

9 – PODE: 965, destes, 9 na legenda

10 – PCdoB, PT e PV: 831, destes, 78 na legenda

11 – NOVO: 63, destes, 13 na legenda

Notem que os primeiros quatro colocados gerais foram os que garantiram cadeira na Câmara, agora reparem que faltaram apenas 9 votos para o PP superar o PSD e garantir a vaga.

Vejam, também, que somente MDB, PSDB/CIDADANIA e PDT superaram o Quociente Eleitoral, que ficou em 2.128 votos, neste ano.

Somente cinco vereadores foram eleitos por quociente partidário (que é cada vez que um partido atinge o quociente eleitoral). Os demais, foram na média.

O ponto de corte para poder participar da média ficou em 212 votos. PODEMOS, PL, PCdoB/PT/PV e NOVO não tiveram candidatos que atingiram essa marca.

O Republicanos não atingiu 80% do Quociente Eleitoral, que era 1.702 votos. Portanto, não pode participar da distribuição das vagas por média, não elegendo ninguém, é o único partido com vereador em 2024 que não terá representação em 2025.

Sozinha, a vereadora mais votada desta eleição, Grazi Hoffmann, com 1.308, fez mais voto que a legendas do PL, Podemos, do PCdoB/PT/PV e do Novo, individualmente.

Jeff Oliveira (suplente do PSD, com 489 votos), Alberi Dias (suplente do MDB, com 488 votos) e Adriel Buss (568 votos, as não eleito pois seu partido, UNIÃO, não atingiu o quociente) ficaram com votação maior que Carmen Seibt, 474 votos, eleita por média partidária, no PSDB.

Juntos, MDB e PSD fizeram 7.182 votos para vereador, 611 a mais do que recebeu o candidato a prefeito, Marcelo Savi.

PSDB/CIDADANIA, PDT, PODE, UNIÃO e REP somaram 12.329 votos para vereador. Com 14.097, Gilberto Cezar obteve 1.768 votos a mais que sua nominata de candidatos a vereador.