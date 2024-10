Vereador Jone Wulff exalta utilização de emenda para resolver problema de drenagem no bairro Boeira

Nesta semana, o vereador Jone Wulff esteve visitando e fiscalizando as obras que estão acontecendo no bairro Boeira, principalmente na rua São Francisco, focadas em resolver, após décadas, o grave problema de drenagem que o bairro enfrenta.

Durante as fortes chuvas deste ano, e em demais períodos recentes em Canela, corriqueiramente chegavam informações e reclamações com grandes inundações em residências, em terrenos, e demais locais do bairro, o que causava um transtorno gigante em uma grande parte da população.

Visando combater este grave entrave para a comunidade do bairro, o vereador encaminhou em 2023 uma Emenda Impositiva de sua autoria, no valor de R$ 59.188,46, para aquisição de tubulação a ser instalada no bairro, para sanar as perdas constantes que a comunidade sofria com os alagamentos.

Com isso, Jone agradeceu o servidor Felipe Hahn de Oliveira, que é o Chefe de Drenagem do Poder Executivo, pelo empenho e pela obra que vem ocorrendo em benefício desta comunidade.

Texto: divulgação