Dia das Crianças e Oktober serão destaque na Roda Canela em outubro

Primeira roda-gigante da Serra Gaúcha, a Roda Canela anuncia novidades para o mês de outubro, com destaque para o Dia das Crianças e a Oktober. O atrativo turístico, que oferece uma vista exclusiva de 360 graus da região a uma altura de 52 metros, tem uma programação especial voltada para a criançada na primeira quinzena de outubro. Nos dias 11, 12 e 13/10, de sexta-feira a domingo, a Roda Canela celebra o dia dos pequenos com tobogã e brinquedos infláveis, pintura de rosto, esculturas de balão, promo “Gire a sua Sorte”, brinquedos da Big Land, ativação da loja Zona de Geek e Sunset Kids.

Na segunda quinzena do mês, de 14 a 27/10, a Roda Canela recebe sua primeira Oktober, com música típica, decoração tradicional, competições com visitantes e especialidades da culinária alemã. O cardápio especial para o período terá apfeltrudel com nata batida, cachorro quente alemão e outras delícias. Em dias de chuva a programação pode sofrer alterações. A Roda Canela está localizada na rodovia Gramado-Canela no parque Mundo a Vapor.

