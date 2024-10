Pró-Mata, em São Chico, é cenário de aulas interdisciplinares da PUCRS

No último sábado (5/10) o professor Osmar Tomaz de Souza e o Augusto Alvim, da PUCRS, desenvolveram atividades em laboratório a céu aberto no Pró-Mata PUCRS, em São Francisco de Paula. O Pró-Mata é uma área de conservação ambiental, situada no Bioma Mata Atlântica, abrangendo 3100 ha.

Com a participação de estudantes de Economia, Biologia e Administração de empresas, a ideia é desenvolver atividades aplicadas, relacionando estratégias de desenvolvimento regional e sustentabilidade no escopo da disciplina de Economia e Meio Ambiente do Programa de Pós Graduação em Economia (PPGE).

Essa é a primeira disciplina de pós-graduação, de caráter interdisciplinar, que estimula os alunos de mestrado e doutorado a desenvolverem estratégias economicamente sustentáveis e que entreguem soluções e possíveis ações para problemas atuais e regionais.