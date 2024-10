Thiaguinho, Ana Castela e Papas da Língua se apresentarão no último fim de semana da Oktoberfest de Igrejinha

A 35ª Oktoberfest de Igrejinha chegará ao último fim de semana com grandes shows. Na sexta-feira, 18 de outubro, o parque abre às 19h, e a noite será marcada pelo aguardado show de Thiaguinho, que sobe ao palco principal às 23h. A programação musical inclui diversas atrações em vários pavilhões, como The Silva Brothers, San Marino, Super Banda Hopus, além de apresentações culturais com Jogos Germânicos e a tradicional Polonaise.

No sábado, 19 de outubro, a festa continua com o show nacional de Papas da Língua às 23h no Pavilhão 2. O dia será recheado de atividades, incluindo o encontro de grupos de danças folclóricas infantis e juvenis, apresentações de bandinhas típicas, e momentos de Chopp em Dobro espalhados pelo parque. No Pavilhão 2, ainda se apresentam Brilha Som e Madame Frau, entre outros.

O encerramento da festa, no domingo, 20 de outubro, terá como destaque o show de Ana Castela às 20h no palco principal. As festividades começam cedo, às 10h, e incluem apresentações de música típica, atividades culturais e mais momentos de Chopp em Dobro. As atrações musicais também contarão com bandas como Rainha Musical, Banda Periquito e Super Banda Tricolor.

Programação especial durante a semana: Besonderertag, Kindertag e Seniorentag

Durante a semana, a Oktoberfest também atenderá diferentes públicos. No dia 15 de outubro, o Besonderertag será dedicado às APAE’s e pessoas com deficiência, com entrada franca durante todo o dia. A programação inclui apresentações culturais e folclóricas, parque de diversões e brinquedos infláveis, além de shows como Macega Show e DJ Muka.

No dia 16 de outubro, quarta-feira, é a vez das crianças com o Kindertag, que contará com atrações especiais para o público infantil, incluindo brinquedos infláveis e apresentações culturais. Às 19h30, o público poderá assistir à celebração do Bicentenário da Imigração Alemã, com participação da banda alemã Hunsrücker Blasmusik.

Já no dia 17 de outubro, quinta-feira, o Seniorentag será dedicado à terceira idade. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou produto de limpeza. A programação inclui a Caminhada Festiva, desfiles, apresentações culturais e um baile com Os Atuais no Pavilhão 2, além da presença especial da banda Hunsrücker Blasmusik.

A Oktoberfest de Igrejinha segue oferecendo uma programação diversificada para todas as idades, com muita música, cultura e diversão.

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: Disponíveis no site oficial e pontos de venda.

Realização: Amifest

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, entre outros.