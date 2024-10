Vila da Mônica Gramado terá programação especial para o mês de outubro

Novo morador do parque, elefante Jotalhão será a grande estrela da nova apresentação musical da Turminha que será apresentada a partir deste sábado, 12 de outubro



Na Vila da Mônica Gramado, 12 de outubro não é somente o Dia das Crianças. Foi nesta data, em 2022, que a Serra Gaúcha ganhou um novo parque dedicado à família, com atrações para todas as idades. E, para celebrar o aniversário de dois anos, a Vila terá uma programação mais do especial no próximo sábado.

O ponto alto será a chegada de um novo morador: o elefante verde Jotalhão, um dos personagens mais queridos do universo criado por Mauricio de Sousa. “Ele chegará em grande estilo, com uma apresentação musical especial que será acontecerá ao longo do mês de outubro na Praça Sansão”, explica a CEO Manoela Moschem.

A programação do Dia das Crianças ainda contará com um parabéns a você com a participação dos personagens da Turminha e, é claro, dos visitantes que estiverem no parque. “Será mais um momento único para a criação de memórias inesquecíveis em família”, destaca Manoela.

Sobre a Vila da Mônica Gramado

A Vila da Mônica Gramado é um parque coberto e climatizado, voltado para a família, com mais de 20 atrações ambientadas no bairro do Limoeiro, onde a Turma da Mônica vive as suas aventuras. Localizado às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, o parque foi construído em um complexo com área total de 25 mil m², sendo 5 mil m² dedicados a atrações como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco e da Milena, além de uma infraestrutura completa para que as famílias passem o dia se divertindo com segurança.

Primeiro e único parque da América Latina a conquistar o selo LEED Platinum, que o coloca entre as edificações mais sustentáveis do mundo, a Vila da Mônica Gramado ficou entre os 10 melhores parques de diversão do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. Ao longo de dois anos de funcionamento, a Vila já recebeu mais de 250 mil visitantes. Para informações, acesse www.viladamonica.com.br ou @ viladamonicagramado.