Brigada Militar realiza palestras sobre bullying e violência doméstica em escolas de Gramado

Mais de 370 alunos participaram de encontros que abordaram temas essenciais para a prevenção de violência no ambiente escolar e doméstico

Nesta quinta-feira (10/10), a Brigada Militar encerrou uma série de palestras educativas em escolas de Gramado, com foco em dois temas cruciais: bullying e violência doméstica. Ao todo, 21 turmas de três escolas foram impactadas, envolvendo aproximadamente 370 alunos de diferentes séries ao longo da semana.

Na Escola Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Várzea Grande, o Sargento Filipi Rocha Rezende e o Soldado Jefferson Martins conduziram palestras sobre bullying, envolvendo 10 turmas, do 4º ao 9º ano, totalizando cerca de 200 alunos. Foram discutidos temas como o significado do bullying, suas formas mais comuns no ambiente escolar, as leis aplicáveis e as consequências desse comportamento. Ao final, os alunos tiveram a oportunidade de tirar dúvidas.

Simultaneamente, as Soldados Mariceles Stocco e Daniele de Moraes Gonçalves realizaram palestras sobre violência doméstica em três escolas: Nossa Senhora de Fátima, Gentil Bonato e Moses Bezzi. Elas abordaram temas como os sinais de violência contra a mulher, os fatores de risco e proteção, e as medidas protetivas de urgência, explicando o trabalho da Patrulha Maria da Penha na região. Cerca de 170 alunos do 5º ao 8º ano participaram desses encontros.

As palestras coincidiram com o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, celebrado em 10 de outubro, reforçando a importância de conscientizar as novas gerações sobre o tema.