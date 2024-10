Campeonato Futsal Feminino de Canela: Donna F.F. e Antes do Bar seguem invictas

O Campeonato de Futsal Feminino de Canela 2024 está a todo vapor, com Donna F.F. e Antes do Bar dominando a primeira fase. Ambas equipes lideram com 100% de aproveitamento, somando 6 e 3 pontos respectivamente. O Donna F.F. tem uma impressionante média de gols, com 19 marcados e apenas 2 sofridos. O Blackout aparece em terceiro, com 50% de aproveitamento, e as Boleiras e River Canela fecham a tabela sem vitórias. Os quatro primeiros avançam às semifinais, tornando a próxima rodada decisiva para a classificação.

Nesta sexta (11), dois confrontos: BlackOut x River, às 22h e Antes do Bar x Boleiras às 22h.