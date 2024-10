Canela terá 15 equipes no Municipal de Fut7

Dando seguimento ao bom trabalho desenvolvido em 2024, o DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela retoma mais uma modalidade esportiva que não tinha competição oficial ou pública, há muitos anos.

O Campeonato Municipal de Fut7 de Canela terá 15 equipes divididas em três grupos, com os jogos sendo realizados nas quadras de grama do Parque do Sesi. A competição, que terá seis partidas por rodada, ocorrerá aos domingos pela manhã, com horários fixados para as 9h, 10h e 11h. A data de início será confirmada nos próximos dias.

Uma das principais regras é o uso obrigatório de caneleiras e a proibição de chuteiras com cravos. Além disso, somente atletas com vínculo com Canela poderão competir, e equipes que utilizarem jogadores irregulares serão desqualificadas. Em caso de empate nos mata-matas, a decisão será por pênaltis.