Emendas do vereador Jerônimo Terra Rolim transformam Bairro Alpes Verdes no primeiro bairro video monitorado de Canela

Na sessão de 23/09, o vereador Jerônimo Terra Rolim comemorou a aplicação de suas emendas parlamentares que resultaram na instalação de câmeras em toda entorno do bairro Alpes Verdes.

Com isso, o bairro Alpes Verdes passa a ser o primeiro bairro vídeo monitorado da cidade de Canela.

Jerônimo destaca o trabalho da presidência da associação, em especial Gerson Nique, Paulo Celi e Leonardo Coelho, que em parceria com o vereador e Prefeitura, foi possível realizar a instalação.

O vereador Rolim mencionou em Sessão que já reduziram o número de animais abandonados, furtos e badernas, sendo um instrumento a favor da Segurança Pública de Canela.

Foram destinados mais de R$ 100mil em emendas pelo vereador Jerônimo Terra Rolim e as câmeras podem ser acessadas por moradores e são compartilhadas com as forças policiais da cidade.