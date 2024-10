Municipal de Futsal Sub-15 chega às quartas de final

O Campeonato Municipal de Futsal Sub-15 de Canela está avançando para as quartas de final, e os confrontos prometem muita emoção. No dia 15 de outubro, no Ginásio Carlinhos da Vila, quatro grandes partidas irão definir os semifinalistas. O ATLF enfrenta a Associação Gaúcho, enquanto a Educa Esportes Azul joga contra o GDE. Já o Elite Futsal B mede forças com a Associação Canelense A, e o último confronto será entre a Associação Sonho Olímpico e o Elite Futsal A. As partidas começam a partir das 19h, em clima de decisão.