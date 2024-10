Parceria histórica entre Prefeitura e UCS impulsiona execução do Plano São Chico 2050

A Prefeitura de São Francisco de Paula deu mais um passo decisivo na construção do futuro sustentável e inovador do município com a formalização de um importante contrato com a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Nesta quarta-feira, 9 de outubro, em Caxias do Sul, foi firmada uma parceria estratégica para a prestação de consultoria especializada, que irá potencializar a execução do Plano São Chico 2050. O objetivo da ação é claro: traçar um caminho sólido para o desenvolvimento de São Francisco de Paula nos próximos 30 anos, consolidando a cidade como referência em sustentabilidade e inovação na região nordeste do Estado.

O prefeito Marcos Aguzzolli, ao assinar o contrato, reforçou a importância dessa parceria, que não apenas agrega conhecimento técnico e científico de uma das maiores universidades do país, mas também fortalece a credibilidade do Plano São Chico 2050. “Este é um marco histórico para o nosso município. Com o apoio da UCS, estamos garantindo que São Francisco de Paula trilhe um caminho de desenvolvimento sustentável e resiliência climática, preparando a cidade para os desafios futuros”, destacou o prefeito.

Durante os próximos 18 meses, a UCS mobilizará uma equipe de quase 30 especialistas, incluindo pesquisadores do Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM), da Unidade de Tecnologia do Curso de Arquitetura (UNITE), do Instituto de Memória Histórica e Cultural (IMHC), entre outras áreas de expertise. Sob a coordenação da Agência de Inovação – UCSiNOVA, essa força-tarefa será responsável por realizar diagnósticos precisos e propor soluções concretas para planos essenciais da cidade, como o Plano Diretor, de Resíduos, de Drenagem e de Emergências Climáticas. Tudo isso com foco na resiliência e no desenvolvimento sustentável, alinhando a cidade às exigências do futuro.

Essa ação reforça o compromisso da administração municipal com o progresso e a qualidade de vida da população, apostando em parcerias de peso para garantir que São Francisco de Paula se torne um modelo de gestão eficiente e inovadora. A celebração deste contrato representa um avanço sem precedentes na história do município, assegurando que as bases para um futuro próspero estejam sendo firmemente construídas hoje.

O documento foi assinado pelo Reitor da UCS Gelson Leonardo Rech, pelo procurador da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Maurício Gravina, e pelo prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzolli. Estiveram presentes na ocasião a responsável pela execução do Termo de Referência do Plano São Chico 2050 (documento que detalha o projeto) e assessora especial da prefeitura, Sandra Stehling, os pró-reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, Everaldo Cescon, e de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Neide Pessin, e o diretor do ISAM/UCS, Juliano Rodrigues Gimenez, entre outros professores da Universidade e servidores municipais de São Francisco. Para o prefeito, a consultoria da UCS agrega ainda mais credibilidade ao Plano São Chico e, consequentemente, endossa a sua execução.