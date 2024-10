Polícia Civil e Parque Florybal distribuem brinquedos no Dia das Crianças em Canela

Ação solidária arrecadou mais de 500 brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade na cidade

A Delegacia de Polícia de Canela, em parceria com o Parque Terra Mágica Florybal, promoveu uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade na cidade. A campanha, organizada pelo parque, arrecadou mais de 500 brinquedos para crianças de diferentes idades.

Na manhã de 10 de outubro de 2024, as equipes da Polícia Civil, com o apoio das Policiais Patrícia e Izabel, das estagiárias Isadora e Maria Eduarda, e dos Policiais Silvia e Maurício, do projeto Papo de Responsa da 2ª RP, realizaram a distribuição dos brinquedos. Colaboradoras do parque, Alessandra Chaves, Erika Lopes, Aline Moretto e Clarice da Silva, também participaram da ação, levando alegria a diversos bairros de Canela.

Para a entrega, foram utilizadas duas viaturas da Polícia Civil, além de um veículo caracterizado com mascotes do Parque Florybal, tornando o momento ainda mais especial para as crianças. As imagens do evento foram registradas pela fotógrafa Márcia “Nega”.