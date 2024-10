Polícia Penal cumpre mandado de prisão em Gramado durante operação na Serra Gaúcha

Ação integrada com a Brigada Militar resultou em cinco prisões em Porto Alegre, no Litoral e na Serra Gaúcha

A Polícia Penal, em conjunto com a Brigada Militar, cumpriu cinco mandados de prisão entre quarta (9) e quinta-feira (10), com uma das prisões ocorrendo em Gramado, na Serra Gaúcha. A operação, que também se estendeu a Veranópolis, Porto Alegre e Imbé, foi realizada por equipes do Grupo de Intervenção Rápida da 7ª Região Penitenciária (GIR-7) e do Grupo de Ações Especiais (GAES).

Os apenados, que estavam sob monitoração eletrônica, foram alvo de mandados expedidos pelo Poder Judiciário após a instalação de tornozeleiras. Em Gramado, a prisão foi efetuada ainda na tarde de quarta-feira, reforçando o compromisso das forças de segurança com a manutenção da ordem na região.

O superintendente da Polícia Penal, Mateus Schwartz, destacou a importância da operação e a evolução no cumprimento de mandados judiciais envolvendo monitorados eletronicamente. “Seguiremos atuando para garantir a segurança dos gaúchos”, afirmou.

Mais informações: Site da Polícia Penal