Vereadora Carla Reis tem aprovada a Comissão Temporária para o acompanhamento das crises climáticas  

Nesta semana, foi aprovado de maneira unânime na Câmara de Vereadores de Canela, o Requerimento 15/2024, da vereadora Carla Reis, que institui uma Comissão Temporária dentro da Casa Legislativa para acompanhamento das crises climáticas.

A crise climática é causada pelas variações de temperatura e precipitação que ocorrem no planeta. O principal responsável por esse fenômeno é o aquecimento global, que acontece devido à ação humana, agravadora do efeito estufa da atmosfera.

Com isto, a vereadora Carla alerta a comunidade sobre este assunto: “Esta minha iniciativa ocorre pela crescente urgência de monitorar os impactos das mudanças climáticas em nosso município, com vistas a elaborar estratégias eficazes de mitigação e adaptação que visem à preservação ambiental e ao bem-estar da população”, lembrou Carla.

A vereadora ainda lembrou que Canela precisa urgentemente estudar e combater o agravamento da crise do clima, que está em escala mundial, especialmente com eventos extremos como a enchente e demais tempestades no Rio Grande do Sul.