Homem é baleado, no Centro de Canela, por motivo passional

Um homem foi baleado, no Centro de Canela, neste sábado (12), por volta das 13h45min, na Rua Prefeito João Alfredo, ao lado da Praça João Corrêa. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado ao Hospital de Caridade de Canela. As autoridades não divulgaram seu estado de saúde.

Imagens de câmeras de segurança, mostram dois automóveis, vindo da Rua Júlio de Castilhos e entrando, já lado a lado na Rua Prefeito João Alfredo. O homem, que será baleado a seguir, está em um veículo branco, que fecha a passagem de um Citroen C3 escuro.

Informações de populares revelaram que o condutor do carro branco é ex-companheiro da mulher que estava de carona no C3. O homem desce do carro, inicia-se uma discussão. Ele é baleado e o C3 deixa o local, dando ré e voltando para Júlio de Castilhos. O ex-companheiro ficou caído no meio da via.

O atual companheiro da mulher seria o condutor do Citroen C3 e autor do disparo.

As autoridades não revelaram os nomes das pessoas envolvidas no caso, nem quantos disparos foram realizados, na rua ao lado da Praça central de Canela, em um dia de muito movimento. As motivações, ainda que se tratando de crime passional, devem ser apuradas posteriormente.

A Brigada Militar foi chamada e iniciou buscas. A Polícia Civil de Canela investiga do caso.

Esta matéria está em atualização.