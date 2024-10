Festival Sabores de Canela anuncia datas para 2025

A ACIC Canela anunciou a data da próxima edição do Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela. O evento, que teve sua retomada em setembro deste ano, já tem data para acontecer em 2025: de 04 a 21 de setembro.

O retorno do evento, que ficou quatro anos sem acontecer, uniu em 2024 o setor empresarial e turístico com restaurantes, hotéis, pousadas e parques associados das duas entidades realizadoras.

Além de uma programação focada na gastronomia e cultura, com protagonismo dos pratos e receitas criados exclusivamente para o evento, o Sabores contou com atividades artísticas em todos os empreendimentos participantes com música, poesia, teatro, teatro de bonecos, estátuas vivas e artes visuais.

Os personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto já se preparam para anunciar as novidades do Festival para 2025.

SERVIÇO

Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela

De 04 a 21 de setembro de 2025

O Sabores de Canela- Festival de Gastronomia e Cultura é realizado pela ACIC- Associação Comercial e Industrial de Canela e Abrasel Hortênsias.