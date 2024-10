Jolimont se consagra como a melhor vinícola do Brasil, conquista dois grandes prêmios e seis medalhas no Concurso Mondial des Vins Extremes

Entre mais de mil amostras, concorrendo com 356 vinícolas de 25 países, foi a marca brasileira que obteve os melhores resultados no concurso realizado recentemente na Itália.

A Vitivinícola Jolimont conquistou os dois principais títulos e ainda seis medalhas no Concurso Mondial des Vins Extremes 2024, realizado recentemente na Itália. Uma premiação que se destaca como a única do mundo exclusivamente dedicada a vinhos elaborados pela chamada viticultura heroica, ou seja, rótulos oriundos de regiões de montanha, de terrenos com declive superior a 30% ou de altitude 500 metros acima do nível do mar. Entre mais de mil amostras, concorrendo com 356 vinícolas de 25 países, a marca brasileira, sediada em Canela/RS, foi reconhecida com os prêmios: Speciale Cervim – concedido para apenas uma empresa de cada país que obtém a melhor média de 3 vinhos em categorias diferentes; e Eccellenza Cervim – com o Tannat Tradicional Jolimont 2022 eleito como o melhor vinho do Brasil (Gran Medalha de Ouro) nesse concurso.

Os demais vinhos da Jolimont que alcançaram destaque no concurso, consagrados com Medalha de Ouro, foram: Morro Calçado Cabernet Sauvignon (2022); Gran Reserva Cabernet Sauvignon (2018); Tannat Reserva (2022); Cave Corte bordalês (2022); e Cabernet Sauvignon (2022). O concurso reuniu degustadores da Itália, Espanha, Suíça, Brasil, França, Inglaterra, Líbano, Peru e Ucrânia. Uma iniciativa que se caracteriza por valorizar a produção enológica em ambientes que apresentam dificuldades estruturais, mas que também entregam vinhos singulares, com personalidade extraordinária. Todos os vinhos premiados estão à venda e podem ser encontrados nas lojas físicas da Jolimont ou através do e-commerce da marca.

SOBRE A JOLIMONT

A vitivinícola Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do Brasil e recebe anualmente mais de 200 mil visitantes de todos os estados brasileiros e também do exterior. A empresa figura na segunda colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor, e tem como compromisso a democratização do vinho. Para isso, oferece diferentes opções de visitação e experiências inovadoras voltadas ao enoturismo, como a degustação de produtos com harmonização e a tradicional pisa de uvas. Localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), na Serra Gaúcha, a vitivinícola atua com venda direta ao consumidor final, possui mais de 15 lojas entre o município sede e Gramado, além das vendas por e-commerce. São mais de 70 produtos no portfólio com rótulos de destaque internacional, com premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou acompanhe os principais lançamentos através do @jolimontvinicola nas redes sociais.