Rotary Club de Canela recebe governadora para visita a projetos e pontos históricos

Rosana Oppitz, governadora do Distrito 4670, faz roteiro por locais históricos, visita APAE e conhece projeto de revitalização da Praça Rotary.

Na segunda-feira, 7 de outubro, o Rotary Club de Canela recebeu a visita oficial da governadora do Distrito 4670, Rosana Oppitz. O dia começou com uma visita ao Marco Rotário em frente ao Oásis Santa Ângela, seguida de um roteiro por pontos históricos ligados à sua família.

Pela manhã, Rosana visitou a Casa de Cultura, antiga residência de seus avós paternos, Ella Harsand e Affonso Oppitz, hoje sede da Secretaria da Cultura. Ela também conheceu o Casarão Oppitz, antigo lar de seus bisavós, Amalie Becker e Antônio Oppitz Filho, um homeopata que se dedicava à agricultura familiar e à serralheria. Uma rua de Canela leva o nome de Antônio Oppitz Filho, em homenagem à sua contribuição à cidade.

Ao meio-dia, a governadora participou de um almoço com rotarianos no restaurante Canela Grill. Na parte da tarde, visitou a Prefeitura de Canela, onde foi recebida pelo chefe de gabinete, Anderson Debastiane Savi, e a APAE Canela, onde assistiu a uma apresentação musical dos alunos e conheceu os projetos apoiados pelo Rotary.

O dia terminou com uma visita à Praça Rotary, onde Rosana foi apresentada ao projeto de revitalização da praça, a ser realizado pela Prefeitura. A visita oficial se encerrou com uma reunião de trabalho na sede do Rotary e um coquetel na Ze Art’s Doce & Café, onde a governadora recebeu uma doação para a Fundação Rotária.