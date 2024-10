SAE Hortênsias de Canela realiza apresentação dos serviços para profissionais da saúde da região

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Hortênsias, localizado na Rua João Pessoa, 104, Centro de Canela, realizou na última quinta-feira (10) uma apresentação detalhada dos seus serviços para profissionais da saúde da região. O encontro reuniu médicos, enfermeiros e outros especialistas de Canela, Gramado, Picada Café, Linha Nova e Nova Petrópolis, visando fortalecer a rede de cuidados especializados e promover uma integração mais eficiente entre os diferentes níveis de atenção à saúde.

Além da apresentação dos serviços, o evento contou com uma palestra do infectologista Dr. Pedro Andre Karkow Blos, que abordou temas cruciais para a saúde pública, como HIV/AIDS, Hepatites e Tuberculose. Durante sua explanação, Dr. Pedro desmistificou aspectos importantes sobre o diagnóstico, prevenção e tratamento dessas condições, oferecendo uma visão atualizada e científica que engrandeceu o conhecimento dos participantes. “É essencial que todos os profissionais da saúde estejam bem informados sobre essas doenças para oferecer um atendimento seguro e embasado, promovendo a saúde com responsabilidade e empatia,” destacou o infectologista.

A equipe do SAE, liderada pela enfermeira Caline Bianchi Andrade, apresentou também as principais atividades da unidade, que incluem a realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além do acompanhamento clínico de pacientes com doenças infecciosas. Caline enfatizou a importância da integração com outros profissionais da saúde da região para garantir um atendimento cada vez mais qualificado. “Essa troca de experiências e a atualização técnica são essenciais para podermos prestar o melhor atendimento possível aos nossos pacientes,” afirmou.

O evento reforçou a importância da colaboração entre os diferentes municípios atendidos pelo SAE Hortênsias, como São Francisco de Paula e Taquara, especialmente para atender pacientes em trânsito e fortalecer a notificação e o acompanhamento de casos. A enfermeira Caline também destacou que a unidade está aberta para oferecer suporte técnico e capacitações a outras instituições de saúde da região, ampliando a rede de cuidados.

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h, o SAE Hortênsias reafirma seu papel fundamental na promoção da saúde pública. Profissionais da saúde interessados podem obter mais informações sobre os serviços oferecidos pelo SAE entrando em contato pelo telefone (54) 3282-5174 ou pelas redes sociais Instagram (@saecanela) e Facebook (Sae Hortênsias).

Fotos: João Rosa

Texto: divulgação