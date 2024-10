Sindtur promove em Belo Horizonte evento reunindo o trade com Agências e Operadoras mineiras para potencializar o Verão na Serra

O Sindtur Serra Gaúcha esteve presente nesta quarta-feira (09), em Belo Horizonte promovendo um evento para Agências e Operadoras de Viagem.

“Oportunizamos que as empresas pudessem negociar com as agências e operadoras de forma prévia e no evento foram lançados produtos para um fechamento de negócio imediato”, conta Lisa Gottschalk, Gerente Executiva do Sindtur.

O Presidente do Sindtur, Cláudio Souza, elogiou a iniciativa e participação da entidade a capital mineira. “Todo este trabalho que estamos fazendo, envolvendo o turismo, nosso trade, nossas empresas, é importante para o desenvolvimento da nossa Região, para ampliarmos ainda mais nossas relações comerciais e geração de negócios, e fomentar ainda mais nossa principal economia que é o turismo”, destacou o dirigente.