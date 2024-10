Festival de Cultura e Gastronomia registra grande movimento nos primeiros dias de evento

O 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado segue com programação diária até o próximo domingo (20). Além das opções de comida de rua e atrações culturais disponíveis na estrutura montada junto ao Lago Joaquina Rita Bier, o festival tem ainda Tour Gastronômico, Festim com o chef mineiro Felipe Rameh, e as tradicionais competições de Melhor Chef e Corrida de Garçons e Garçonetes.

“A julgar pelo primeiro ano no novo local, estamos muito satisfeitos com o resultado dos primeiros dias, e tendo um retorno também positivo dos visitantes e participantes”, avalia Jéssica Piffer, executiva da Abrasel Hortênsias.

Nas estações de comida de rua o público encontra oito restaurantes oferecendo 16 diferentes opções, incluindo vegetarianas. Os pratos salgados custam entre R$ 40 e R$ 50 e as sobremesas R$ 25 (conheça o CARDÁPIO).

Foto Cleiton Thiele/SerraPress

A carta de drinks é assinada pelo Hard Rock Cafe Gramado, e conta com o exclusivo Brown Bee, com mel, açúcar mascavo, whisky, limão e xarope de flor de sabugueiro. Bar com cervejarias artesanais da região e nove estilos de cerveja, cave apenas com rótulos do Rio Grande do Sul, e bebidas não alcoólicas – água com e sem gás, refrigerante e o cremoso chocolate quente da The Waffle King – são outras opções disponíveis.

A agenda cultural do palco do evento segue movimentada durante todos os dias. São shows musicais, atrações artísticas, bate-papo com especialistas e oficinas gastronômicas ministradas por profissionais do Senac-RS e UCS. Confira a programação diária em PROGRAMAÇÃO CULTURAL.