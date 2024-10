Inscrições para Corrida dos Garçons e Garçonetes segue até quarta-feira (16)

Seguem abertas até quarta-feira, dia 16, as inscrições para a Corrida de Garçons e Garçonetes do 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. A divertida atração acontece no domingo de encerramento do evento, 20 de outubro, às 14h, na Rua Borges de Medeiros, em Gramado.



Garçons e garçonetes (categoria nova nesta edição) podem se inscrever de forma gratuita pelo https://festivalgastronomiagramado.com.br/corrida-de-garcons-e-garconetes/, informando nome completo e restaurante que representa. Os três primeiros colocados recebem um prêmio em dinheiro (R$ 1.000,00 para o 1º lugar, R$ 500 para o 2º lugar e R$ 250 para o 3º lugar), um kit de produtos da Tramontina e vouchers para atrações da região.



A prova: os competidores devem percorrer o trajeto que começa na Avenida Borges de Medeiros com a esquina da Rua Pedro Benetti até o Palácio dos Festivais (e retornar) carregando uma bandeja com apenas uma das mãos, contendo taças com água sem deixá-las cair no chão. O vencedor será aquele que cruzar a linha de chegada com o maior número de taças cheias na bandeja.