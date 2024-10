Jefferson de Oliveira assume a gestão durante férias de Constantino Orsolin

A Prefeitura Municipal de Canela comunica que, devido às férias do prefeito Constantino Orsolin, que estarão vigentes até o dia 24 de outubro, o presidente da Câmara de vereadores, Jefferson de Oliveira assumiu interinamente o cargo de chefe do Executivo municipal. Durante este período, Jefferson de Oliveira estará responsável por conduzir as atividades administrativas e dar andamento aos projetos e compromissos da Prefeitura, garantindo a continuidade dos serviços prestados à população.

Um dos assuntos que o Prefeito Jefferson tem trabalhado é a transição da nova administração a partir de 1 de janeiro de 2025.

Texto: divulgação