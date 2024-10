Parque Bondinhos Canela anuncia nova atração

O Parque Bondinhos Canela terá mais uma novidade para quem busca aventura e contato com a natureza: o Aerozuum. Com capacidade para até 500 pessoas por hora, a atração deve ser apresentada ao público até o final deste ano. A novidade é uma cadeira suspensa em trilhos, que percorre uma distância de 455 metros. O passeio individual oferece não apenas emoção, mas uma experiência imersiva na paisagem natural da Serra Gaúcha, proporcionando aos visitantes uma conexão única com o meio ambiente.

“O Aerozuum foi projetado para os amantes de diversão, aventura, e valorização da natureza, permitindo ao público vivenciar momentos de harmonia com as belezas naturais que circundam o parque”, explica a gerente do Bondinhos Canela, Janice Iparraguire.

Com o lançamento, o Parque reforça seu mix de experiências, incentivando os turistas a permanecerem mais tempo no local e aproveitarem toda a estrutura que o espaço oferece. Além do Aerozuum, os visitantes podem explorar os bondinhos com vista exclusiva para a Cascata do Caracol, bem como a Eagle, que simula o voo de uma águia, a trilha e atividades da Estação Animal.