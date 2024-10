Prefeitura Municipal de Canela anuncia mudanças no secretariado

A Prefeitura Municipal de Canela anunciou nesta segunda-feira (15) uma série de alterações nas lideranças das principais secretarias, em uma ação que busca fortalecer o trabalho das equipes e dar continuidade aos projetos em andamento até o fim do mandato. As mudanças ocorrem em três secretarias, impactando diretamente o planejamento e a gestão de áreas estratégicas para o município.

Na Secretaria de Saúde, Álvaro Grulke encerra sua atuação como titular, passando o cargo para Jonas Bohn, que assume com o compromisso de dar continuidade às políticas públicas de saúde e ampliar o atendimento à população.

A Secretaria de Governo também conta com novidades: Marcelo Savi é o novo secretário responsável pela pasta, trazendo uma visão atualizada e integrada para a administração pública, o mesmo já atuou como secretário de Governo nos anos anteriores e contribuiu significativamente para o desenvolvimento de projetos relevantes durante sua gestão, deixando um legado de eficiência. Anderson Savi, que já esteve na posição de secretário adjunto, retorna ao cargo com o objetivo de apoiar Savi na implementação de novas iniciativas e na gestão de projetos essenciais para o desenvolvimento da cidade.

Luciano Melo assume o comando da Secretaria da Fazenda, com a responsabilidade de gerir os recursos financeiros de Canela de maneira equilibrada e transparente. Em parceria com Denise Rodrigues, que retorna à posição de secretária adjunta da Fazenda, a equipe terá o foco em promover o desenvolvimento econômico sustentável do município, priorizando o uso responsável dos recursos públicos.

A Prefeitura Municipal de Canela reforça que essas alterações foram planejadas para que cada pasta possa dar continuidade aos seus projetos e realizar melhorias constantes nos serviços prestados.