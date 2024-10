Tour Gastronômico tem 18 restaurantes participantes

Dezoito restaurantes locais colocaram no menu pratos exclusivos, com valor único de R$ 89, durante o período do evento, participando do Tour Gastronômico. Neste ano o visitante que experimentar pelo menos três pratos de restaurantes diferentes, ganha um kit exclusivo da Germer Porcelanas que inclui um prato e um bowl personalizados.



Para participar, é preciso fazer o check-in em cada restaurante visitado e compartilhar uma foto da experiência no feed do Instagram marcando os restaurantes e o perfil oficial do festival e utilizando a hashtag #festivaldegastronomia no post. A troca do kit é feita no caixa do evento, no Lago Joaquina Rita Bier,



Participam do Tour Gastronômico os restautantes Abstrato Wine Bar, Belle Vitrine, Boali, Cantina Pastasciutta Rua Coberta, Casa Muttoni, Colosseo, Divino, Dona Lira Bella Gramado, Dona Lira Lago Negro, El Fuego, Il Piacere, Neni, O Pasta, Raulsine, Razen Braza, Recolte Rua Coberta, Spaccio RAR e TORO.

O 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado é realizado pela Abrasel-Hortênsias e tem promoção da Gramadotur. Copatrocínio: Germer Porcelanas, Sicredi, Sulgás e Tramontina. Apoio: Diamond e Gallo. Colaboração: Senac-RS e UCS. Marca amiga do festival: Baly, Boccati, Catupiry, Cristais de Gramado, Dinâmica Distribuidora, Exa Internet, Heinz, Liza, Nestlé Professional e Rei Arthur.



16° FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE GRAMADO

De 10 a 20 de outubro em Gramado

Onde: Lago Joaquina Rita Bier – Centro de Gramado

Site: https://festivalgastronomiagramado.com.br/Redes sociais: https://www.facebook.com/FestivalDeGastronomia/https://www.instagram.com/festivaldegastronomia/