Vencedores do concurso Melhor Chef serão anunciados quarta-feira (16)

O tradicional concurso para conhecer o Melhor Chef do 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado realiza na quarta-feira, dia 16, sua última etapa e em seguida o anúncio dos três melhores classificados na competição, às 16 horas no palco do evento.



A primeira etapa do dia acontece na cozinha do Senac Gramado, parceiro na realização do concurso, onde os 13 chefs participantes vão preparar as receitas inscritas e apresentar ao júri. Pela regra, todos os pratos criados devem utilizar pelo menos um ingrediente que tenha sido produzido em Gramado para enaltecer o tema deste ano “É tempo de saborear nossas origens”.



Inovação, organização, boas práticas, técnica e apresentação serão os pontos avaliados pelo time de jurados, tendo entre eles o último vencedor do concurso Thomas Silveira, os demais são revelados apenas no dia da avaliação.



O resultado do concurso Melhor Chef desta edição acontece no palco do evento, no Lago Joaquina Rita Bier, às 16 horas. Os três melhores avaliados recebem o troféu Concha de Cristal, produzido pela Cristais de Gramado, e um kit da Tramontina.



Conheça os chefs participantes: Alex Thomaz, Cristiano Alves, Diogo Menezes, Fábio Hanel, Fabrício Baptista, Francilene Silva Lira Caires, Henrique Fulber, Ingule Alcides Da Silva, Janaína Helena Poletti, João Guilherme Rodrigues, Lidiane Andrade, Renato Soares e Vinícius Macedo. Um dos selecionados na primeira etapa foi desclassificado da competição.