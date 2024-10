Coluna Pão de Judá: Entregue o fardo a Jesus

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Deus disse que a nossa alegria e a nossa paz não dependem das circunstâncias que nos cercam, Ele disse que devemos nos alegrar sempre, pois somos filhos de Deus. Em Filipenses 4:5-6, está escrito: “Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça”. Moderação, segundo o dicionário, é a virtude de permanecer na exata medida e, segundo o texto original, tem um significado de equilíbrio, isto é, não ter inclinação nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, nem mais e nem menos.

Embora haja dificuldades pressionando-nos a cada dia, ainda assim devemos ter alegria, a alegria que o Senhor nos dá. Isso é ser uma pessoa equilibrada conforme a Bíblia nos ensina e não conforme o mundo tem ensinado. A frase “perto está o Senhor” quer dizer que Ele está ao seu lado, por esse motivo você deve alegrar-se. No texto, também está escrito que não devemos andar ansiosos por nada. Sob a ótica humana, há uma série de razões, para que andemos ansiosos, mas Deus diz que não há um só motivo, para que você ande ansioso. Muitas pessoas argumentam problemas financeiros, problemas familiares e dificuldades pessoais, mas Deus proíbe a ansiedade.

Pergunte a você mesmo: a ansiedade vai solucionar algum problema? É claro que não! Então, como podemos nos libertar do fardo da ansiedade? No versículo 6, há orientação. Veja: “em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça”. Isso significa que podemos falar com Deus de três maneiras. A primeira é por meio da oração. A segunda maneira é pela súplica, quando fazemos petições específicas, provenientes do nosso coração, para necessidades específicas. E a terceira maneira é por meio das ações de graça que pedimos por meio das petições que fazemos diante de Deus.

A oração é um privilégio para os cristãos e nós precisamos sempre nos lembrar disso. Em 1Pedro 5:6-6, está escrito: “Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós”. Em outras palavras, Deus está dizendo que podemos lançar sobre Ele toda a nossa preocupação. Em Mateus 11:28, há um convite de Jesus: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. Deus quer nos socorrer, basta que nós O invoquemos.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Apropriando-se da Paz”

Amado Pai Celestial, pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo, coloco o calçado da paz. Aceito a tua declaração de que estou justificado e tenho paz contigo. Que a minha mente possa captar essa maravilhosa verdade com consciência cada vez maior. Agradeço-te, Senhor, por não precisar carregar nenhuma ansiedade ou sofrer de perturbação ou tormentos interiores.

Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por me teres convidado a revelar-te todas as minhas necessidades mediante a oração. Ensina-me a esperar em tua presença até que a paz interior, que excede o entendimento humano, tome o lugar da ansiedade que está em mim.

Desejo conhecer a forte presença da tua paz. Que andes comigo e digas: “Não tenhas medo, vou ajudar-te!”. De todo o meu coração, desejo ser obediente à tua vontade em todo o tempo. Que a plenitude de Cristo, o qual é a minha paz, possa glorificar a Deus por meio de mim. Tomo posse dos calçados da paz em nome do Senhor Jesus e, pela fé, andarei com eles neste dia.

Amém.

