Faccat realiza Vestibular Solidário: estude e transforme vidas com um gesto de amor

Prova ocorrerá no dia 27 de outubro, com doação de leite como inscrição

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) realizam o Vestibular Solidário no próximo dia 27 de outubro, a partir das 13h30min. A iniciativa também visa a inclusão acadêmica, porque promove um gesto solidário: cada candidato deve doar 4 litros de leite de caixinha no dia da prova. As doações serão direcionadas a entidades sociais da região, reforçando o compromisso da Instituição com a responsabilidade social.

As inscrições para o vestibular estão abertas até o dia 25 de outubro e podem ser realizadas pelo site oficial da Faccat ou diretamente na Instituição. Mais informações estão disponíveis em www.faccat.br .

A Faccat é reconhecida com conceito máximo pelo MEC, ostentando nota 5, e se destaca como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. A faculdade conta com o Banco de Talentos, um serviço que aproxima os alunos de diversas oportunidades de estágio e emprego, por meio de parcerias com empresas locais. O objetivo é desenvolver a empregabilidade dos alunos e garantir que tenham acesso a experiências práticas que os preparem para o mercado.

Benefícios aos Alunos

Os estudantes também podem se beneficiar com outros serviços que a Instituição oferece, como o FIES, que permite que alunos financiem de 50% a 97% do valor do curso.

Já alunos com mais de 45 anos têm direito a um desconto de 40% nas mensalidades, enquanto egressos da Faccat podem contar com um desconto de 40% no total do curso.

Adicionalmente, a Instituição mantém convênios com várias empresas e entidades, proporcionando ainda mais oportunidades de descontos nas mensalidades.

Os cursos de graduação com vagas para o vestibular

Administração (ênfase geral; marketing ou em negócios internacionais)

Ciências Contábeis

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade

Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet

Design

Direito

Enfermagem

Engenharia de Produção

Fisioterapia

História

Letras

Matemática

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Relações Públicas

Sistemas de Informação

Texto: Claucia Ferreira/Faccat

Fotos: Angelo Flesch/Faccat