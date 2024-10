Festuris: Health and Wellness vai unir medicina convencional com práticas complementares

Em franca expansão em todo o mundo, o turismo de saúde e bem-estar terá espaço exclusivo nesta 36ª edição do Festuris – Feira Internacional do Turismo de Gramado, com o ambiente Health and Wellness.

O novo Espaço foi criado com a proposta de unir a medicina convencional com as práticas complementares, envolvendo a saúde física, mental, espiritual e social. Ali os participantes vão encontrar uma gama de produtos, serviços, consultorias e destinos. Ushuaia e El Calafate na Argentina serão destaques dentro deste novo espaço.

Serão 16 marcas prospectando seus negócios neste ambiente. E uma das atrações interativas é a atividade de biodança marcada para o dia 8, às 18h, e que envolverá todo o público interessado.

As viagens focadas na saúde física e mental não são nenhuma novidade, mas foram impulsionadas a partir da pandemia de Covid-19, e chegaram a movimentar mais de cinco trilhões de dólares em 2022, conforme o Global Wellness Institute. De acordo com estatísticas, este turista de bem-estar gasta cerca de 130% a mais que o turista convencional.

No mundo, os principais destinos na mente dos viajantes que buscam o bem-estar são Singapura, México, Costa Rica, Turquia, Tailândia, Índia e Malásia. No Brasil, São Paulo e Recife são os mais procurados para tratamentos de alto padrão, seguidos por Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba.

De acordo com o Ministério do Turismo, os eventos de estética são os que mais impulsionam as viagens de negócios no país, atraindo inclusive pacientes estrangeiros, que buscam em solo brasileiro os procedimentos estéticos, especialmente pela boa reputação em cirurgias plásticas, sendo o Brasil o segundo mais procurado no mundo.

PALCO DE CONTEÚDO – Com curadoria de Jorge Kralik e patrocínio do Hospital Pompéia, o Palco Pompéia trará diversas discussões durante a Feira. Como preparar o destino ou empresa para receber esse segmento de turismo é um dos pontos que serão abordados.

O turismo médico, as tendências, desafios e oportunidades no setor privado é a temática que será debatida em dois momentos no dia 8, à tarde. O assunto será abordado pela CEO do Pompéia Ecossistema de Saúde, Lara Vieira. Junto com ela estará a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, que levará um olhar sobre o turismo médico no setor público.

No dia 9, o curador do espaço holístico, Jorge Kralik, falará sobre turismo holístico na prevenção de doenças. Em seguida, Daiane Pocahy, Monalisa Optiz e Jorge Kralik irão falar sobre o Ecossistema de Saúde. Como viver 100 anos ou mais saudável é a abordagem que será conduzida por Paulo Sato e para fechar a programação do palco, Marcione Scheffer vai falar Saúde Mental e felicidade no trabalho.

SOBRE O FESTURIS – O Festuris – Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. Para este ano, o Festuris estima um crescimento entre 10% e 15%, com mais de 400 estandes na feira e mais de 50 destinos internacionais. Mais de 2.500 marcas devem participar.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br