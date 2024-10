Jerônimo Terra Rolim destaca trabalho da Cooperativa do lixo reciclável e sugere desapropriação de imóvel

O vereador Jerônimo Terra Rolim destacou o impressionante trabalho que está sendo desenvolvido pela Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias, a COOCAMARH.

O vereador Jerônimo destacou que os associados eram pessoas que recebiam auxílio de bolsa família e hoje estão declarando rendimentos acima de R$ 5mil.

Rolim destacou que a cooperativa e o trabalho com o lixo reciclável tirou as pessoas da miséria e mudou a realidade social dos trabalhadores, sendo que o percentual de aproveitamento do lixo da cidade pretende atingir em breve o patamar de 40%, incomparável aos 5% que eram aproveitados antes da criação da Cooperativa.

Ainda, o vereador Jerônimo Terra Rolim teve aprovada a Indicação 345/2024, que sugere a desapropriação do local onde é feita a triagem do lixo reciclável, que é inclusive uma recomendação do Ministério Público, pois o local é de empresa privada e está sob intervenção municipal.

Vereador Jerônimo sempre destacou a atuação da Cooperativa, exaltando os idealizadores, Professor Carlos Frozzi e Professora Laci Gross.

Texto: divulgação