Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela realiza dois resgates de animais silvestres

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela atendeu, nesta segunda-feira (14) , dois chamados que resultaram no resgate de animais silvestres em situação de risco. As ações reforçam o compromisso da Prefeitura com a preservação da fauna local e o cuidado com a vida animal.

O primeiro resgate aconteceu na Rua 1º de Janeiro, no bairro São José. Três filhotes de gambá (Didelphis albiventris) foram encontrados em uma residência e a secretaria foi chamada para realizar o resgate.

A segunda ação da equipe da secretaria foi realizada após o atropelamento de um veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), nas proximidades da Ponte do Passo do Louro. Um motorista que passava pelo local presenciou o incidente e prontamente entrou em contato com a secretaria, permitindo que a equipe especializada se deslocasse até o local para realizar o resgate do animal ferido.

Tanto os gambás quanto o veado receberam atendimento inicial e foram encaminhados para uma clínica veterinária em Três Coroas, onde estão recebendo os cuidados necessários. Assim que os animais estiverem recuperados, será realizada a soltura deles em local adequado.

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo Leandro Pereira Heidtmann reforça que “é fundamental que a população continue colaborando com as autoridades ao avistar animais silvestres em situação de risco. O contato imediato com as equipes responsáveis garante a rápida intervenção, preservando a vida desses animais e minimizando os danos ao meio ambiente”

Esses resgates são uma parte importante dos esforços contínuos para garantir a preservação da fauna silvestre em nosso município.

Texto: divulgação