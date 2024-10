Squad Voleibol conquista título no Torneio Open Nova Petrópolis

Equipe de Canela vence seu primeiro torneio fora de casa e agora se prepara para a final do municipal de voleibol

No domingo, 13 de outubro, a equipe Squad Voleibol participou do Torneio Open Nova Petrópolis e conquistou o título de campeã em sua primeira competição fora de Canela. O torneio contou com a participação de três equipes federadas e quatro equipes de alto nível técnico.

Os atletas da Squad Voleibol — Álvaro Ramos, Murian Rodrigues, Luís Krummenauer Marques, Allessandro Righi, Vitor dos Santos, Alessandro Neis, Thiago Rios, Giuliano Caporale, Pedro Behling, Danilo Guimarães, Nicolas Luigi, Gustavo Wazlawick, Cleonir Pletch e Marcelo Wasem — competiram sob a coordenação do técnico Jonas Stange e dos auxiliares Elaine Cazemiro e Guilherme Tomasini.

Com a conquista do torneio, a equipe adulta masculina do Squad Voleibol se consolida e inicia a formação das equipes sub-21 masculina e feminina. O time agora se prepara para a final do Campeonato Municipal de Voleibol de Canela, onde as equipes Squad Preto e Squad Verde disputarão o primeiro lugar na quinta-feira, 17 de outubro, a partir das 19h30 no ginásio Carlinhos da Vila.

Tiveram também os destaques individuais, sendo o atleta Álvaro Alves Ramos recebendo a premiação de melhor central e o atleta/diretor Danilo Guimarães recebendo de melhor ponteiro e MVP do campeonato, as premiações foram entregues pelo organizador do evento Tamas Sebok.