Especial Mês das Crianças terá programação no Parque do Palácio em Canela

Edição de outubro do projeto “Fins de Semana no Parque do Palácio” terá atividades dedicadas ao público infantil

No próximo domingo, 20 de outubro, o Parque do Palácio, em Canela, será palco de uma edição especial do ciclo “Fins de Semana no Parque do Palácio”, com foco nas crianças. O evento, parte de uma série que ocorre uma vez por mês até dezembro, terá diversas atrações voltadas ao público infantil, incluindo apresentações, jogos, oficinas e brincadeiras.

A partir das 14h, a recepção será comandada pelo DJ Palhaço Binoco e os personagens conhecidos como “Bichões”. Junto ao professor de educação física Felipe Moraes, os bonecos Rugão, Penosa, Gabo, Caco, Dona Onça e Suelen Cristina irão protagonizar uma divertida “corrida maluca”, prometendo entreter os pequenos.

Entre as oficinas, os jovens Bernardo e Davi ensinarão a arte de fazer aviõezinhos de papel, enquanto Smigow comandará a atividade de criação de monstrinhos com rolhas. Haverá também uma oficina de limonada, onde as crianças poderão aprender a preparar a bebida de forma saudável e divertida.

Para encerrar o dia, o DJ7 tocará músicas animadas para um fim de tarde com muita dança. A entrada é gratuita e as famílias são incentivadas a levar repelente, protetor solar, água e lanche para um piquenique no parque.

O projeto conta com o apoio cultural de diversas empresas locais e é financiado pela Lei Paulo Gustavo. Em caso de chuva, o evento será adiado. Mais informações estão disponíveis no Instagram @amigosparquepalacio.