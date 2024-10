Festa do churrasco terá Arena de Fogo e open churras por seis horas em Gramado

A Serra Gaúcha se prepara para mais uma edição da Confraria SG, o maior festival de churrasco da região. No dia 16 de novembro, das 11h às 18h, a Arena SG será palco de um verdadeiro banquete para os amantes da boa carne, das tradições gaúchas e do protagonismo de assadores do Brasil, Argentina e Uruguai.

Com um formato inovador, o evento reunirá os melhores churrasqueiros do Brasil e do exterior em uma Arena de Fogo, onde o público poderá acompanhar de perto as mais variadas técnicas de assados e degustar cortes nobres preparados com maestria.

Para saciar todos os paladares, a Confraria SG oferecerá um open food completo, com diversas opções de carnes, acompanhamentos e sobremesas.

Entre as estações de churrasco confirmadas estão: Búfalo inteiro, vazio, cortes nobres bovinos de raças europeias, entrecot, costelão, varal de frango, panceta, cortes especiais suínos, carreteiro de búfalo, carreteiro suíno, linguiças artesanais e hambúrguer.

Além disso, o open bar contará com uma seleção especial de drinks e cafés, além do tradicional chope, garantindo a harmonia perfeita entre os sabores.

A festa será completa com uma programação musical tendo como atrações a Banda Sunset Vibes, Simioni Mateus e Dj Fuzil.

Além da gastronomia e da música, a Confraria SG celebrará a arte do fogo e da cutelaria, com exposição de produtos.

Para esta edição de novembro, a organização estima receber na Arena SG um público de mais de mil pessoas. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do Sympla.

A Confraria SG é uma iniciativa da SG Facas Artesanais em parceria com Schima Assador. O evento é realizado duas vezes ao ano em Gramado e já se tornou um dos mais aguardados da região.

SERVIÇO

CONFRARIA SG – Festival de Churrasco Especial Arena de Fogo

Data: 16 de novembro de 2024

Horário: Das 11h às 18h

Local: Arena SG – Gramado

Ingressos: Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/15-confraria-sg-arena-de-fogo/2574953

Informações: @confrariasg