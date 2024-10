Oficina temática do Plano Diretor acontece na próxima semana

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, convida todos os moradores a participarem da Oficina Temática Estratégias para a Preservação do Ambiente Natural: parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do Plano Diretor do município. O encontro acontecerá quinta-feira (24) às 09h, na Câmara de Vereadores.

Esta oficina é uma oportunidade para que a comunidade participe ativamente no processo de planejamento urbano, ajudando a definir as diretrizes que orientarão o crescimento e desenvolvimento da cidade nos próximos anos.

O Plano Diretor é um instrumento fundamental para o ordenamento do espaço urbano, e sua revisão é essencial para garantir que o desenvolvimento de Canela seja sustentável, inclusivo e atenda às necessidades de toda a população. A participação dos moradores nas oficinas é crucial para que o plano reflita as aspirações e expectativas de todos os canelenses.

Todos os documentos produzidos para a elaboração do novo Plano Diretor de Canela estão disponíveis no link canela.rs.gov.br