Polícia Civil de Canela deflagra operação contra homicídio e prende cinco suspeitos

Ação cumpre mandados em Canela, Farroupilha e São José dos Ausentes; um investigado segue foragido

A Polícia Civil de Canela realizou, na manhã desta quinta-feira (17), uma operação para investigar um homicídio ocorrido no dia 1º de setembro na cidade. A ação tinha como objetivo cumprir seis mandados de prisão e três de busca e apreensão, com apoio das delegacias de Canela, Farroupilha e São José dos Ausentes.

Cinco suspeitos foram presos, enquanto um investigado permanece foragido. Outros três envolvidos no caso já haviam sido presos, totalizando dez mandados de prisão, dos quais nove foram cumpridos até agora. A operação visa responsabilizar os autores do homicídio de Andre Barreto Elias. As buscas pelo último foragido continuam.

Relembre o caso:

Em 1º de setembro, André Barreto Elias, de 37 anos, foi morto a tiros no Bairro Bom Jesus, em Canela, marcando o quarto homicídio do ano na cidade. O crime ocorreu na Rua Catarino Cléo Pacheco, onde a vítima foi chamada para fora de sua casa e alvejada por dois homens, que fugiram do local.

No mesmo dia, um homem de 32 anos foi preso em Caxias do Sul, suspeito de envolvimento no homicídio. A prisão foi realizada pela Brigada Militar, que contou com informações da Polícia Civil. O suspeito, que estava foragido da Justiça, possuía um extenso histórico criminal e era investigado por sua conexão com o crime, possivelmente relacionado ao tráfico de drogas.