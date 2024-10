Prefeito eleito Gilberto Cezar e equipe iniciam a transição com visita ao atual governo

Na manhã da última quarta-feira, 16 de outubro de 2024, o prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, e o vice-prefeito eleito Gilberto Tegner, deram início ao processo de transição com uma visita ao atual governo, sendo recebidos pelo prefeito em exercício Jefferson Oliveira.

Acompanhado de sua equipe de transição, Cezar buscou se inteirar das principais ações e projetos em andamento, visando garantir a continuidade dos serviços públicos e um processo de mudança fluido e colaborativo.

Durante o encontro, que ocorreu em um clima cordial, Jefferson Oliveira apresentou um breve panorama do cenário da administração atual e se colocou a disposição para auxiliar no processo de transição.

Gilberto Cezar destacou a importância do diálogo com a atual gestão para alinhar as próximas ações. “Nosso foco é trabalhar pela cidade, e a colaboração entre as gestões é fundamental para que possamos dar sequência aos projetos que são de interesse da comunidade e fazer pedidos de mudança em alguma pauta que possa atender o nosso Programa de Governo”, afirmou o prefeito eleito.

A transição entre as administrações está prevista para ocorrer até o final do ano, até Gilberto Cezar assumir oficialmente o cargo de prefeito. O encontro marcou o início de uma série de reuniões técnicas entre as equipes de governo, que deverão ocorrer nas próximas semanas.

Gilberto Cezar e Tolão venceram as eleições em Canela no último dia 06 de Outubro com mais de 59% dos votos. O mandato começa no dia 01 de Janeiro de 2025.