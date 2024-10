Contagem regressiva para o início do 39º Natal Luz de Gramado

Em evento que reuniu imprensa, patrocinadores e autoridades, foi apresentado na tarde desta quinta-feira (17) no parque temático Mundo Lugano a 39ª edição do Natal Luz de Gramado. Faltando uma semana para o início do maior evento natalino do Brasil e que terá este ano 88 dias de pura magia e encantamento. O 39º Natal Luz de Gramado inicia na próxima semana, dia 24 de outubro e segue até 19 de janeiro de 2025. “Iniciamos a programação de natal em outubro e só terminamos na segunda quinzena de janeiro, só Gramado faz isso, podem ter certeza”, disse a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

A programação do Natal Luz de Gramado oferece atrações diárias a todos que visitam a cidade, “as pessoas podem vir para cá neste período em qualquer data que irão encontrar sempre um espetáculo, ou uma atração gratuita, e uma cidade decorada”, comemora Rosa Helena . Segundo a presidente da Autarquia, “nosso objetivo sempre foi fazer o melhor evento de Natal, e trabalhamos para isso, as pessoas com certeza se surpreenderão”, conta eufórica.

Durante o lançamento, os diretores das grandes atrações programadas, Heitor Knorst do Nativitaten, e Rodrigo Drecksler do Grande Desfile de Natal, contaram um pouco das novidades que serão apresentadas.

Uma dessas novidades é a volta do Grande Desfile de Natal para o centro de Gramado. Ele vai acontecer no trajeto da Av. das Hortênsias entre a rótula com a Rua Garibaldi e a rótula da Av. Borges de Medeiros, tudo no espaço com cobertura dos arcos luminosos que serão uma atração à parte. O último Desfile de Natal no centro aconteceu no ano de 2013. A partir de 2014 até 2023 este grande evento de Natal em Gramado foi realizado no Expogramado.

Já o Nativitaten, está sendo tudo preparado com um palco mais próximo do público, além de muita tecnologia e utilização de pulseiras que irão surpreender pela interatividade, “será uma experiência única”, conta o Diretor do espetáculo, Heitor Knorst.

O Prefeito de Gramado, Nestor Tissot, lembrou do desafio que foi o ano em função das enchentes pelo Estado, sem o aeroporto de Porto Alegre e deslizamentos que a cidade teve, e o Natal Luz está sendo o grande evento da retomada. “O Aeroporto retorna na segunda, e vamos fazer um grande evento, a cidade está preparada, será a retomada do nosso turismo”, destacou Nestor.

Confira os grandes shows:

Nativitaten – o show do lago, quintas e sábados, no Lago do Serra Park – 20 horas.

Nativitaten – conhecido como o grande “show do lago”, acontece no Lago do Serra Park em uma estrutura inovadora, com cenário e cenografia nova, repertório envolvente com a participação de cinco cantores líricos e uma cantora de música popular, divididos em quatro balsas flutuantes, além do palco, mais coral, percussão, solistas, bailarinas e Waterball – bolas infláveis com bailarinas, e um fantástico espetáculo de luzes e pirotecnia.

O Grande Desfile de Natal – Uma Noite de Natal – quartas, sextas e domingos, na Av. das Hortênsias, centro de Gramado – 20 horas.

O Grande Desfile de Natal – retornando este ano para o centro de Gramado, o espetáculo contará o enredo de uma pequena cidade que acorda para uma das datas mais importantes do ano, o Natal. O Desfile vai acontecer na Av. das Hortênsias, centro de Gramado, junto aos arcos luminosos, onde as alegorias terão sua passagem sincronizada com muitos efeitos de som e luzes, e ao final, com a chegada do Papai Noel, todos serão brindados com muita neve.

Maiores informações, programação e ingressos para O Grande Desfile de Natal e Nativitaten estão à venda para o público pelo site oficial do evento: www.natalluzdegramado.com.br

