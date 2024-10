Expogramado recebe a maior feira de empregos do estado no dia 08 de novembro

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/SINE), em parceria com a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, promove no dia 08 de novembro, das 9h às 16h, a 9ª edição do EmpregarRS no Expogramado. O evento, que já beneficiou mais de 130 mil trabalhadores em todo o estado, é a maior feira de empregos do Rio Grande do Sul e representa uma oportunidade única para empresas gramadenses encontrarem os profissionais que precisam, e para os trabalhadores encontrarem novas oportunidades de emprego.

Empresas de diversos segmentos do município estarão presentes oferecendo vagas para todos os níveis de escolaridade e experiência. Para participar, basta comparecer na agência FGTAS/SINE Gramado nos dias 06 e 07 de novembro das 8h às 17h, com identidade e CPF para imprimir a carta de encaminhamento.



Empresas que desejam oferecer vagas, devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Inovação até o dia 25/10/2024 confirmando sua presença, através do telefone (54) 3286-0281 ou WhatsApp (54) 99618-0643.