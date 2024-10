Governador Eduardo Leite conhece detalhes do projeto de investimento do Parque do Caracol, em Canela

Encontro com gestores do Grupo Iter, responsável pela administração do parque, aconteceu na sede da empresa, no Rio de Janeiro.

A diretoria do Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol, em Canela, e a Gerente Geral do atrativo, Sandra Ferraz, apresentaram ao governador Eduardo Leite, os novos projetos de investimentos da concessionária, e as novas atrações que serão implementadas a partir de 2025 no Parque. O encontro aconteceu na quinta-feira, 17 de outubro, na sede da empresa no Rio de Janeiro.

Desde que assumiu a administração do empreendimento, em dezembro de 2022, o Grupo Iter já investiu mais de R$ 8 milhões em melhorias e fará um aporte de R$ 32 milhões para esses novos atrativos. Além disso, até 2028, a previsão é um investimento de R$ 60 milhões, em uma segunda fase de obras.

Para o governador, esses novos investimentos oferecem melhor qualidade aos visitantes do Parque do Caracol. “Essa modernização representa um marco no turismo sustentável e na conservação ambiental no Rio Grande do Sul, reforçando a confiança do Grupo Iter na recuperação do Estado que estamos liderando com o Plano Rio Grande. Além de proporcionar uma experiência aprimorada e segura, vai fortalecer o turismo regional e garantir a proteção do ecossistema local, unindo esforços do governo e da iniciativa privada para o desenvolvimento sustentável”, afirma.

O projeto inclui um novo Mirante da Cascata, com bistrô e uma plataforma suspensa sobre o cânion, a reabertura da Trilha Elevada da Perna Bamba e um novo Deck do Moinho. As áreas das churrasqueiras serão revitalizadas e será implementado um novo atrativo, o Salto de Pêndulo, com queda livre de 100 metros.

Preservando a segurança de seus colaboradores e visitantes, o Parque do Caracol estará fechado temporariamente de 28 de outubro a março de 2025, permitindo ainda a realização das obras com maior agilidade.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h (até 27 de outubro de 2024)

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria, ou R$65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória- Cadeirantes- Guias de turismo inscritos na Cadastur – Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória- Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003. – Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;- Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;- PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais https://www.parquecaracol.com.br/https://www.instagram.com/parquedocaracol/https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/