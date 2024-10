Jogos germânicos são atração da Oktoberfest no Alpen Park, em Canela

Com 30 dias de duração, a Oktoberfest no Alpen Park, em Canela, começou nesta quinta-feira (17). Além da decoração temática, um dos destaques da programação são os Jogos Germânicos. Muita alegria e diversão são reservados para o primeiro final de semana com as competições de Chopp em Metro, Roleta Humana e Esqui em Grupo. Os visitantes que participarem ganham brindes especiais. Em parceria com a Cervejaria Imigração e com patrocínio cultural da Sicredi Pioneira, o evento continua até 17 de novembro.

No Chopp em Metro, até seis competidores participam das etapas classificatórias, que ocorrem aos sábados e domingos, às 12h. Quem beber em menos tempo e sem derramar, vence. O ganhador de cada etapa ganha brinde do Alpen e vaga na final. O grande vencedor ganha um delivery de 30 litros de chopp Imigração. Já o Esqui em Grupo, é uma corrida em que os participantes calçam um esqui gigante de madeira e percorrem em quintetos um pequeno trajeto. Quem chegar ao final do percurso com menor tempo e menos perda de líquidos, ganha. As equipes vencedoras ganham uma rodada de chopp Imigração. A brincadeira ocorre aos sábados e domingos, às 15h. Outra atração é a Roleta Humana, que ocorre aos sábados e domingos, às 11h e às 16h. O participante embarca na roleta e o brinquedo é girado. Os visitantes ganham brindes da cerveja Roleta Russa, uma das marcas da Imigração, da Sicredi Pioneira e do Alpen.

Além dos jogos para adultos, a Vila Alpina terá estação de pintura facial para crianças aos sábados e domingos, sempre ao meio-dia. Outro destaque da programação são as apresentações culturais, que contam com apoio da Sicredi Pioneira. No sábado, dia 19, às 15h30, a bandinha típica Exemplo abre a programação musical. No domingo, dia 20, às 15h30, a programação cultural terá show com a dupla Lucas e Rafa. “Todos nossos parceiros internos entraram no clima da Oktoberfest! Além de ampla programação cultural, teremos comida típica, muito chopp e presentes. Serão 30 dias de muita música, alegria, aventura e diversão para toda família”, afirma a gerente de Relacionamento do Alpen Park, Samanta Vasques.O Alpen Park fica na Rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos da Catedral de Pedra de Canela e funciona diariamente, das 9h às 17h20. Mais informações em www.alpenpark.com.br e em @alpenpark no Instagram.