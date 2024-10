Prefeitura de Canela e COMDEMA promovem ação de coleta de resíduos eletrônicos nos bairros São Rafael e Canelinha

No próximo sábado (19), a Prefeitura de Canela através da a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU), em parceria com diversas entidades voluntárias, estará realizando uma importante ação de coleta de resíduos eletrônicos e panfletagem nos bairros São Rafael e Canelinha. A iniciativa tem início às 9h e visa incentivar o descarte correto de materiais eletrônicos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e o bem-estar da comunidade local.

A ação está sendo promovida pelo o COMDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente) e conta com o apoio de entidades comprometidas com a sustentabilidade e a conscientização ambiental, incluindo o MARH (Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias), a ASSECAN (Associação de Empresários de Canela), o Grupo de Escoteiros Abaeté e a COOCAMARH (Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias).

Durante o evento, um caminhão do Grupo de Escoteiros Abaeté percorrerá as ruas dos bairros para coletar resíduos eletrônicos, como televisores, computadores, celulares e outros equipamentos que não são mais utilizados e que podem ser reciclados. Além da coleta, as equipes farão panfletagem e conscientização porta a porta, orientando os moradores sobre a importância de destinar corretamente esses materiais e os benefícios para o meio ambiente e a saúde pública.

Contribuição para a sustentabilidade

Segundo os organizadores, o descarte adequado de eletrônicos é essencial para evitar que substâncias tóxicas presentes nesses equipamentos contaminem o solo e a água. Por meio da reciclagem e da reutilização de componentes, é possível reduzir o impacto ambiental e economizar recursos naturais.

Participe!

Os moradores dos bairros São Rafael e Canelinha são convidados a separar seus resíduos eletrônicos e contribuir com esta ação de conscientização e sustentabilidade. A iniciativa representa mais um passo para o desenvolvimento de práticas ambientais responsáveis na cidade de Canela.

A ação se estenderá para os demais bairros do município ao decorrer do ano.

