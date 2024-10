Terceira rodada do Campeonato Master de Futsal de Canela promete grandes confrontos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (18/10), o Ginásio Carlinhos da Vila será o cenário de mais uma emocionante noite de futsal, com a disputa da terceira rodada do Campeonato Master de Futsal de Canela. As equipes entram em quadra com a missão de somar pontos importantes, e os confrontos prometem acirrar ainda mais a disputa pela liderança.

A rodada será marcada por dois grandes jogos. O primeiro confronto da noite colocará frente a frente o Del Trago Futsal e o atual líder, CRC/União Rancho Grande. O CRC/União Rancho Grande chega para o duelo embalado por duas vitórias consecutivas, liderando a competição com 6 pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Tiririca Futsal por 6 a 3, com uma grande atuação de Jair da Veiga, que marcou dois gols, além disso, Everson, Lucas Farofa, Marcos Tomasi e Renan Moraes também marcaram. Já o Del Trago Futsal, que também está invicto, busca assumir a ponta da tabela e vem de uma vitória sólida sobre a Galera da Estevão (GDE) por 2 a 0, com dois gols de Ariel.

Logo após, o Mercenários entra em quadra em busca de sua primeira vitória no campeonato contra a Galera da Estevão (GDE), que soma 3 pontos e ocupa a terceira posição. Na última rodada, os Mercenários sofreram uma derrota apertada por 3 a 2 contra os Amigos do Laje, em uma partida muito equilibrada. Marcelo e Laércio marcaram para os Mercenários, mas não foi suficiente para superar os gols de Diego Melo, Juliano e Luciano Bergamo, que garantiram a vitória para os Amigos do Laje.

Além disso, o jogo entre Tiririca Futsal e Amigos do Laje será realizado no dia (07/11), às 19h30, fechando a terceira rodada. O Tiririca Futsal ainda busca sua primeira vitória, enquanto os Amigos do Laje, que somam 3 pontos, tentam subir na tabela.

Resultados da segunda rodada:

Del Trago Futsal 2×0 Galera da Estevão (GDE)

Gols: Ariel (2)

Amigos do Laje 3×2 Mercenários

Gols Amigos do Laje: Diego Melo, Juliano, Luciano Bergamo

Gols Mercenários: Marcelo, Laércio

CRC/União Rancho Grande 6×3 Tiririca Futsal

Gols CRC/União Rancho Grande: Jair da Veiga (2), Everson, Lucas Farofa, Marcos Tomasi, Renan Moraes

Gols Tiririca: Valdomiro (2), Júlio Cesar

Classificação Atualizada:

1° CRC/União Rancho Grande – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias

2° Del Trago Futsal – 4 pontos | 2 jogos | 1 vitória

3° Galera da Estevão (GDE) – 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

4.° Amigos do Laje – 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

5° Tiririca Futsal – 1 ponto | 2 jogos | 0 vitórias

6° Mercenários – 0 pontos | 2 jogos | 0 vitórias

A terceira rodada é decisiva para as equipes que buscam consolidar suas posições na tabela e garantir uma vaga na fase final. O público pode esperar partidas eletrizantes e muitos gols. A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida a comunidade a comparecer ao Ginásio Carlinhos da Vila e apoiar suas equipes locais.

Card: divulgação